  4. Aile hekiminden ''yeşil reçeteli ilaç'' vurgunu! Hesabındaki para şoke etti!

''Aile hekiminden yeşil reçeteli ilaç'' vurgunu iddiası: Doktor ve eşi gözaltında

Güncelleme:

Düzce'de usulsüz şekilde yazdığı yeşil reçeteli ilaçlar üzerinden haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor ve eşinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında soruşturma yürüttü. Soruşturmada, Yığılca'da aile hekimi olarak görev yapan doktor S.K.'nin (41), herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilere "Xanax" isimli yeşil reçeteli ilacı usulsüz yazdığı, bu ilaçların para karşılığı satıldığı ve elde edilen gelirin eşi G.K.'nin (25) hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Kütahya ve Düzce'de yapılan operasyonlarla şüpheliler Dr. S.K. ile eşi G.K.'nin yanı sıra S.O., İ.O., H.K., M.K., H.K., M.E., N.E., H.K., Ö.K. ve H.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Dr. S.K. ve eşi G.K., eczacı kalfası M.E. ile iş adamı H.K. ise işlemlerinin ardından Yığılca Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

