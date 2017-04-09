AK Partili Eker'e tuzak kuran terörist öldürüldü

Mardin’in Savur ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bulunan aile mezarlığına el yapımı patlayıcı tuzaklanması olayının faili ve bir askerin şehit edildiği saldırının planlayıcısı olduğu belirlendi.

Devam eden operasyonlarda öldürülen 7 teröristten birinin AK Partili Mehdi Eker'e tuzak kuran terörist olduğu belirlendi.

Mardin’in Savur ilçesi Elmabahçe köyü Uluçak mezrasına bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda öldürülen 7 teröristten birinin kimliği belirlendi. Teröristin, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Pınarbaşı köyü nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu “Çektar” kod adlı Yusuf Kılınç olduğu tespit edildi.

Teröristin, 6 Nisan 2016’da, Bismil ilçesi Tepe Mahallesi’nde otomobilindeyken teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilen Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Sait Çelik olayının planlayıcısı olduğu öğrenildi. Teröristin ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker’in annesinin mezarına 10 Eylül 2016’da el yapımı patlayıcı tuzaklanması olayının faili olduğu bildirildi.

10 Eylül 2016’da, Kurban Bayramı öncesi Bismil Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Tepe Mezarlığı civarında icra edilen arama faaliyeti sonucunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 ayrı noktada 400 kilogram el yapımı patlayıcı bulunmuştu.