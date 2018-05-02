AK Parti'nin torba yasasından ''risk'' çıktı

Hükümetin erken seçim öncesinde hazırladığı, emeklilere bin TL ikramiye, imar, vergi ve öğrenci aflarıyla dolu ‘ekonomi paketi’, jet hızıyla TBMM’ye geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre seçim torbasının resmi gerekçesinde, söz konusu düzenlemelerin “ülke ekonomisinin büyüme hızını desteklemek ve bu surette kalkınmasını devam ettirmek amacıyla dünyadaki ekonomik ve politik riskler ile yakın coğrafyamızda yaşanan bölgesel olayların vatandaşlarımız üzerinde oluşturması muhtemel etkisini bertaraf etmek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkân sağlama” amacı taşıdığı notu düşüldü.

Önceki gece TBMM’ye sunulan torba tasarının, aynı hızla Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirilmesi bekleniyor.