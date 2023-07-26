  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Akbelen Ormanı'nda direniş sürüyor

Akbelen Ormanı'nda direniş sürüyor

Akbelen Ormanı'nda direniş sürüyor
Güncelleme:

Muğla'da Akbelen Orman'ına giren yaşam savunucuları, kesim işçilerini taşıyan servislerin önünü kesti.

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti devam ediyor. Köylüler, ağaçlara sarılarak kesilmelerini önlemek istedi. Jandarma ağaçlara sarılan vatandaşlara müdahale etti.

Avukat Atal, bir ağaca sarılırken; “Anayasanın 169. maddesi, bize bu ormanı koruma görevi veriyor. Herkese emrediyor. Limak’a da emrediyor. Orman Genel Müdürü’ne de emrediyor. Orman Bakanı’na da emrediyor. Vali’ye de emrediyor. Kaymakama da emrediyor. Diyor ki, ‘Devlet ormanları hiçbir şekilde eksiltilemez.’ Burası bir devlet ormanıdır. Orman zarar görürde, yerine dikilir. Bunlar ormanı yok ediyor” dedi.

Bir kadın, "Evlatlarımıza kıydınız yazıklar olsun. Nerede benim doğam, nerede benim evlatlarım? Yetişin arkadaşlar neredesiniz?" diyerek ağıt yaktı. Bir köylü kadının da jandarmaya "Sen kimin için buradasın. Bizim için buradasın oğlum. Biz çamlarımızı vermeyeceğiz” dedi.

Etiketler Akbelen Ormanı Akbelen orman jandarma ağaç ağaç katliamı katliam kömür ocağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Karada, denizde her yerde aynı pislik!
Acil serviste silahlı çatışma: 2'si ağır 5 yaralı var!
AK Parti ve MHP'den vergi artışı ve zam önergerine ret
Merve Boluğur da pembelerini giyip Barbie oldu...
İşte karşınızda ''Arı Adam''
Diyanet İşleri Başkanı'nın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı
İBB başkanlığına sürpriz aday! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na seslendi
Tarım ve Orman Bakanı hakkında soruşturma
Boşanma davaları için bir emsal karar daha
Bu da gürültü cinayeti! Pompalıyla dehşet saçıp intihar etti