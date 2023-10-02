Akıl almaz olay! 1 TL için göğsünden bıçakladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde caminin tuvalet görevlisi, 1 TL ücreti vermeyen kişiyi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caminin tuvaletinde görevli H.G., 1 TL ücreti vermeyen A.B. ile tartıştı. Bu sırada H.G., A.B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan H.G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA