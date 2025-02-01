Akıma kapılan işçinin sözleri yürek dağladı

Aksaray'da elektrik akımına kapılıp, ağır yaralanan inşaat işçisi N.Y. (55), ambulansa alındığı sırada, mesai arkadaşına ''Çocuklarım sana emanet'' diye seslendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. N.Y., kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta kablonun üzerine basması sonucu elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alındığı sırada Y., mesai arkadaşına "Ayağım çok kötü. Sol kolumda ve ayağımda çok ağrım var. Akif, çocuklarım sana emanet" dedi. Y.'yi arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan N.Y.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

DHA