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Albaya 11 askere cinsel saldırıdan 42,5 yıl hapis cezası

Albaya 11 askere cinsel saldırıdan 42,5 yıl hapis cezası
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Sakarya'da kışlasında görev yapan 11 askere cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Albay F.Ç.'ye 42 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sakarya’da bulunan 7. Komando Tugayında görev yapan 2’si yedek astsubay, 9’u er, 11 kişi iki yıl önce Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu askerler, 7. Komando Tugayı Kurmay Başkanı Albay F.Ç.’ın kendilere cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. 

Başlatılan soruşturma kapsamında askerlerin ifadeleri tek tek alındı. Aynı süreçte Ege Ordu Komutanlığı da, başlatılan disiplin soruşturması kapsamında askerlerin bilgisine başvurdu.

Şikayetçi askerlerin tamamı, kendilerine yönelik cinsel saldırıda iki ayrı yeri adres olarak gösterdi. Bunlardan biri kışlada bulunan gazinodaki VIP odada, bir diğeri ise Albay F.Ç.’ın geceleri konakladığı gazino müdürlüğüne bağlı otelin 105 numaralı makam odası. 

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, erlerin bir çoğu Albay F.Ç.’ın kendilerini gece yarısı yanına çağırdığını, bacaklarına kolonya ile masaj yapmalarını istediğini anlattı. Askerler, masajın devamında cinsel saldırı eylemlerinin geliştiğini anlattı.

Soruşturma kapsamında ve yargılama sürecinde ifadesi alınan Albay F.Ç. ise, suçlamaları kesin bir dille reddetti. 

Albay F.Ç., kendisinde kalça kireçlenmesi olduğunu bu nedenle zaman zaman güvendiği askerlere masaj yaptırdığını söyledi. Albay F.Ç., şikâyetçi erlerden S. T.’ye birkaç kez masaj yaptırdığını belirterek “Ancak cinsel içerikli bir davranışta bulunmadım” dedi. Albay F.Ç., kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

ALBAYA 42 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

6 Ekim 2022 günü tutuklanan Albay F.Ç.’ın tutuklu yargılandığı davada karar bugün görülen duruşmada çıktı. 

Mahkeme, 10 askere yönelik cinsel saldırı suçundan 42 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, şikayetçi B. S. yönünde ise Albay F.Ç.’a beraat kararı verdi. 

F.Ç.’ın tutukluluğunun ise devamına karar verildi.

HalkTV

Etiketler albay cinsel saldırı kışla asker hapis
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