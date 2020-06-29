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  4. 29 Haziran 2020 22:56

Alışveriş yaptığı markete böyle saldırdı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş yaptığı markete, bir süre sonra geri gelerek taşlarla saldırdı.

Alışveriş yaptığı markete böyle saldırdı
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, alışveriş yaptığı markete bir süre sonra geri dönerek taşla camlarını kırdı. Polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesi Deniz Mahallesi D-100 karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuğu ile birlikte sokaktaki markete gelen bir şahıs alışveriş yaptı. Alışveriş yaptıktan sonra çocuğu ile birlikte marketten ayrılan şahıs, bir süre sonra elindeki taşla geri döndü. Şahıs elindeki taşla marketin tüm camlarını tek tek kırdı. Bu sırada markette bulunan çalışanlar panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli , cam , alışveriş
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