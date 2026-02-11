  1. Anasayfa
Ani frende demirler araca ok gibi saplandı

Güncelleme:

Eskişehir'de kırmızı ışıkta durmak için fren yapan kamyonun kasasındaki demirler önündeki bekleyen otomobile ok gibi saplandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde trafik ışıklarında duran otomobilin arkasında durmaya çalışan inşaat demiri yüklü kamyonun sürücüsü frene bastı.

Fren ile birlikte kamyonun kasasında yüklü olan demirler öne doğru kaydı.

Kayan demirler kamyonun önünde bekleyen otomobilin arka camından içeriye girdi.

Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, facianın eşiğinden dönüldü.

İHA

