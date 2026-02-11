Ani frende demirler araca ok gibi saplandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Eskişehir'de kırmızı ışıkta durmak için fren yapan kamyonun kasasındaki demirler önündeki bekleyen otomobile ok gibi saplandı.
Kaza, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde trafik ışıklarında duran otomobilin arkasında durmaya çalışan inşaat demiri yüklü kamyonun sürücüsü frene bastı.
Fren ile birlikte kamyonun kasasında yüklü olan demirler öne doğru kaydı.
Kayan demirler kamyonun önünde bekleyen otomobilin arka camından içeriye girdi.
Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, facianın eşiğinden dönüldü.
İHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol