Ankara güne depremle uyandı! Korkutan deprem
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.
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