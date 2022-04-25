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Ankara güne depremle uyandı! Korkutan deprem

Ankara güne depremle uyandı! Korkutan deprem

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

 

Etiketler deprem ankara çubuk ankara'da deprem
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