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Ankara'da 12 saat süren rehine operasyonu!

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Ankara'da babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı...

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları ve madde bağımlılığı olan babanın silahla rehin aldığı 7 yaşındaki oğlu, ekiplerin yaptığı operasyonla 12 saatin sonunda kurtarıldı.

Operasyon sırasında polise ateş açan baba etkisiz hale getirilirken küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Ankara'da babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı...

Olay saat 18.00 sıralarında Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fidanlık Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 hafta önce eşinden boşanan, bunula beraber psikolojik sorunları ve madde bağımlılığı olan H.V. (35) velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V.’yi evinde silahla rehin aldı. Anne S.Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine Polis Özel Harekat (PÖH), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baba H.V., polis ekipleri ve yakınları tarafından 12 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

Ankara'da babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı...

İkna çalışmaları sonuç vermeyince PÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonla küçük çocuk kurtarıldı. Küçük çocuk, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Operasyon esnasında polise silahla karşılık veren baba, omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ankara'da babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı...

Aile yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. H.V., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler rehine ankara Çocuk baba
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