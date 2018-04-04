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  4. 04 Nisan 2018 09:52

Ankara’da bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da MHP'nin eski Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü anma törenleri kapsamında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankara’da bu yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, eski MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek olan anma töreni ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 04 Nisan 2018 günü 02.00’den etkinlik bitene kadar, Alparslan Türkeş Caddesi çift yönlü olarak (Jandarma Alt Geçit Kavşağı ile Alparslan Türkeş Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Alparslan Türkeş Meydanı (alt geçit hariç), Mevlana Bulvarı ile Bahriye Üçok Caddesi’nden Alparslan Türkeş Meydanı’na giriş ve çıkış yan varyantları tamamen trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

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