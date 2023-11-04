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Ankara'da bu yollar trafiğe kapatıldı

Ankara'da bu yollar trafiğe kapatıldı
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Ankara Spor Salonu'nda bugün başlayan ve yarın da sürecek olan CHP 38. Olağan Kurultayı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü 'emniyet tedbirleri kapsamında' diyerek güzergahları açıkladı.

Ankara Spor Salonu'nda 4-5 Kasım'da yapılacak olan CHP 38. Olağan Kurultayı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü 'emniyet tedbirleri kapsamında' diyerek güzergahları açıkladı.

Kurultayda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı Özgür Özel yarışacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü kurultay sebebiyle Ankara’da bazı yolların dün akşam itibarıyla trafiğe kapatıldığı duyurdu.

Emniyet tedbirleri kapsamında kapatılacak güzergahlar şöyle:

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonun’da yapılacak olan program ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 3 Kasım 2023 günü saat 22:00’den itibaren;

1- Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü,

2-Gar Kavşağı ile Car Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağı’ndan açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç),

3-Ulaştırma Kavşağı’ndan Gar Kavşağına bağlanan yan varyantin tamamı,

4- Gar Kavşak’tan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yon varyantin tamamı (üst geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır.

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