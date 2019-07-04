Ankara'da define faciası: Baba-oğul çukurda ölü bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, boş arazide define aradıkları öne sürülen Mehmet Taşkıran (51) ile oğlu Abdullah Taşkıran (27), 10 metre derinliğindeki çukurda ölü bulundu.



Olay, öğle saatlerinde Beypazarı Avdan yaylasında meydana geldi. Mehmet Taşkıran ve oğlu Abdullah Taşkıran’dan haber alamayan yakınları, aramaya çıktı. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Beypazarı Avdan yaylasında 10 metre derinliğindeki çukurda bulundu.

Cenazeler, olay yerinde yapılan çalışmaların arından Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Define aramak için açtıkları çukurda yaşamını yitirdiklari öne sürülen Mehmet ve oğlu Abdullah Taşkıran’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.