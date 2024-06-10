Ankara'da hastalıklı köpek gözaltıları

Ankara Valiliği, 'hastalık taşıyan köpeklerin' şehre getirildiği iddiaları sonrası tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini duyurmuştu. İlerleyen saatlerde Ankara Valiliği yerleri tespit edilen hayvanların karantinaya alındığını ve getiren kişilerin yakalandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada, 'hastalık taşıyan köpeklerin' şehre getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul edildiğini duyurdu. Bu çerçevede, valilikçe kolluk kuvvetleri, Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerin teyakkuza geçirildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında ise "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizca, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız" denildi.

Sosyal medyadan yayılan iddia

Sosyal medyada bir kullanıcı paylaştığı videoda bölgedeki barınaktan aralarında hasta olan 3 tane yasaklı ırk köpeğin de bulunduğu, 35 tane sokak köpeğini aracına alarak Ankara'ya doğru götürdüklerini söylemişti.

Gözaltılar var

Gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara Valiliği X hesabından yaptığı paylaşımda, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında söz konusu hayvanları şehre yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlemlere başlanıldığı kaydedildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır. " ifadeleri yer aldı.

Şanlıurfa'da kuduz karantinası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olayın ardından yaptığı açıklamada "Karantina bölgesinde veteriner eşliğinde toplanan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerimize getirilerek özel alanlara alınmıştır. Karantina sürelerinin tamamlanmasıyla kısırlaştırma ve rehabilite süreçleri başlatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşların korkuya kapılarak tedirgin olduğu kuduz vakalarıyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30.05.2024 tarihinde Eyyübiye ilçesi Payamlı Mahallesi’nde, 03.06.2024 tarihinde de Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi’nde sonradan kuduz olduğu tespit edilen sahipsiz köpekler tarafından 4 vatandaşımızın ısırıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemede, her iki vakada da sahipsiz sokak köpeklerinin kontrol altına alınarak tecrit edildiği, vatandaşlarımızın ise hiçbir gecikmeye meydan verilmeden tedavilerine başlandığı ve aşılarının yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen her iki olaydan sonra Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. Valimiz tarafından, belediyeler ve ilgili kamu kuruluşlarına kuduz vakalarına karşı aşılama çalışmalarının il genelinde bütün sokak hayvanlarını kapsayacak şekilde en kısa sürede tamamlanması ve rehabilitasyon çalışmalarının hızlandırılması talimatı verilmiş, ayrıca sokak hayvanları ile ilgili yapılacak bütün çalışmaların mevzuata uygun olarak ve hayvan haklarını ön planda tutan bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi istenilmiştir. Sokak hayvanları ve kuduz vakaları ile ilgili bütün gelişmeler ve alınması gereken tedbirler ilgili tüm kuruluşlarla birlikte Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." (DHA)