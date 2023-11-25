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Ankara'da yine komşu kavgası: Ölü ve yaralılar var

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi, 1409 Sokak’ta meydana geldi. Şahin apartmanında oturan H.A., binadaki asansörün tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle daha önce de arasında husumet bulunan apartman yöneticisi S.T. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda H.A., asansörü tamir etmeye çalışan üst kat komşusu U.Ş. ile oğlu M.A.Ş.'ye bina içinde ateş etti. A., binadan çıkarak kaçmaya çalışan S.Ş. ve yönetici S.T.'ye de peşlerinden gidip sokak ortasında ateş etti. 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde U.Ş. ve oğlu 10'uncu sınıf öğrencisi M.A.Ş.'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan S.Ş. ve S.T. ise ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olayın ardından elinde av tüfeği ile binaya girerken cep telefonu kamerasına yansıyan H.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

KOMŞU KAVGASINDA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Başkent'te iki gün önce de, altlı üstlü oturan komşular arasında 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada 72 yaşındaki kişi, aynı aileden ikisi çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldürmüştü.

Apartmanda ''gürültü'' katliamı: 2'si çocuk, 5 ölü var!Apartmanda ''gürültü'' katliamı: 2'si çocuk, 5 ölü var!3. Sayfa

 

DHA

Etiketler ankara keçiören komşu kavgası
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