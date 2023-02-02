Ankara'nın lüks AVM'sinde skandal! Tepkiler çığ gibi!

Ankara'nın ünlü alışveriş merkezlerinden biri olan lüks AVM'de bulunan vahşi yaşam alanında iki vaşağın ortasına bırakılan fareyle 'gösteri' yapılması büyük tepki çekti.

Ankara'nın en ünlü alışveriş merkezlerinden olan bir AVM yine bir hayvan sömürüsü görüntüsüyle gündem oldu.

Yıllar önce AVM'nin alt katında bulunan vahşi yaşam alanında ender bulunan Serval kedisinin cam vitrinde sergilenmesi hayvanseverlerin tepkisini çekmiş, konu ülkenin gündemine oturmuştu.

Söz konusu AVM bu kez de yine aynı alanda bir hayvan sömürüsüne sahne oldu. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde iki vaşağın ortasına bir farenin bırakıldığı görülüyor. Paylaşımın yapılmasıyla birçok hayvansever görüntüler karşısında isyan etti.

Kullanıcılar, "2017’den beri bu durum varmış. Yıllar önce de haberler yapılmış, imza kampanyaları düzenlenmiş ama sonuç aynı. Bu canlılar hala orada sergilenmeye devam ediyor." ifadelerini kullanırken ünlü oyuncu Kerem Bursin de "Felaket!!!! Bu hayvanların ne işi var bir AVM’de!!!" paylaşımını yaparak hayvan şiddetine tepki gösterdi.

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