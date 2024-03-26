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Aracın motorundan külçe külçe altın çıktı

Aracın motorundan külçe külçe altın çıktı
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Hakkari'de durdurulan aracın motor kısmına gizlenmiş, 9 adet külçe altın ele geçirildi.

Hakkari'de jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta motor kısmına gizlenmiş halde 9 külçe altın ele geçirildi.

Derecik ilçesi Ortaklar yol kontrol noktasında görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler, aramada motor kısmına gizlenmiş, toplam ağırlığı 14 kilo 700 gram olan ve piyasa değeri 37 milyon TL olarak belirlenen 9 külçe altın ele geçirdi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA

Etiketler hakkari derecik külçe altın araç otomobil
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