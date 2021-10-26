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Aracını park ederken 4 yaşındaki çocuğu ezdi

Aracını park ederken 4 yaşındaki çocuğu ezdi

Zonguldak'ta bir kişi, kullandığı işçi servisini evinin önüne park ederken 4 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu.

Olay akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde yaşandı. İşçi servisi şoförü Ergün T. iş dönüşü aracı evinin önüne park etmek istedi.

Bu sırada babasının aracını gören 4 yaşındaki Ömer aracın yanına koştu. Oğlunun geldiğini fark etmeyen baba, aracı park ederken oğlunu ezdi.

ÇOCUK KURTARILAMADI
Oğlu Ömer’i aracın altında gören Ergün T. sinir krizleri geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Ömer’in ailesi sinir krizleri geçirdi.

İHA

Etiketler zonguldak işçi servisi
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