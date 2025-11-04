  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var!

Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon... Gözaltılar var

Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon... Gözaltılar var
Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında başta ASELSAN ve TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışanlar hakkında 19 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Signal isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik 5 ilde 19 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; hakkında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A isimli şüphelinin dijital materyallerinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 134. maddesi kapsamında MİT Başkanlığınca usulüne uygun olarak yapılan şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan Signal isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu çalışanı olmak üzere toplam 19 şüphelinin, 4 Kasım 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

İHA

text-ad
Etiketler aselsan signal TÜBİTAK operasyon fetö pdy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avukatlık ücretlerinde yeni zam oranları belli oldu Avukatlık ücretlerinde yeni zam oranları belli oldu Bolu'da salgın alarmı: 18 köy ve 4 mahalle karantinada! Bolu'da salgın alarmı: 18 köy ve 4 mahalle karantinada! Nafaka ödememe cezasına ''üst sınır'' ayarı geliyor! Nafaka ödememe cezasına ''üst sınır'' ayarı geliyor! Banu Alkan'ın kardeşi hayatını kaybetti Banu Alkan'ın kardeşi hayatını kaybetti AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş itirazını reddetti AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş itirazını reddetti Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! Terör örgütüne üyelikten ve resmi belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı Terör örgütüne üyelikten ve resmi belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Kolonlarında çatlak oluşan biri 3 diğeri 4 katlı 2 apartman daha tahliye edildi! Kolonlarında çatlak oluşan biri 3 diğeri 4 katlı 2 apartman daha tahliye edildi! Balonlar bu sefer de lösemili çocuklar için gökyüzüyle buluştu Balonlar bu sefer de lösemili çocuklar için gökyüzüyle buluştu Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu baskını Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu baskını Belediye başkanı şehir magandalarına böyle isyan etti: Betonu ne yaptın, yedin mi? Belediye başkanı şehir magandalarına böyle isyan etti: Betonu ne yaptın, yedin mi? Turizm cennetimizde büyük panik: Dev yelkenli karaya oturdu Turizm cennetimizde büyük panik: Dev yelkenli karaya oturdu Pastırma yazı bitti; yağışlar geri dönüyor: Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor Pastırma yazı bitti; yağışlar geri dönüyor: Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte!