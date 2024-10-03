Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Çıkan olaylarda 2 kişi de yaralandı.

Antalyada, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada A.E.'in av tüfeğiyle ateş açtığı A.K. (40) yaşamını yitirdi, N.K. (17) ağır, S.K. ise hafif yaralandı. Cinayet şüphelisi A.E., jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan akraba 2 aile, sorunlu bir araziyi paylaşmak üzere buluştu. Her iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü haber alan A.E., motosikletiyle bölgeye geldi. A.E.'in av tüfeğiyle ateş açması sonucu A.K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan N.K., götürüldüğü hastanedeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Saçmaların kulağına isabet ettiği S.K. ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. A.K.'nın cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, A.E.'i kısa sürede yakaladı. Şüphelinin kullandığı tüfek ve geldiği motosikleti ise olay yeri yakınında ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Hala ve dayı çocukları olan iki ailenin evlerinin birbirinin yakınında olması ve olası olaylar nedeniyle jandarma komando timleri mahallede önlem aldı. (DHA)

DHA