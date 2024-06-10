Arazi kavgasında üvey annesini öldüren sanığa çifte indirim

Muş'ta arazi kavgasında üvey annesini öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yarılanan sanık hakkında "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulandı..

Muş'ta 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştığı üvey annesi S.G.'i (53) öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan K.G. (36), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 26 Haziran 2023'te Malazgirt ilçesine bağlı Boyçapkın köyünde meydana geldi. K.G. ile babasının ikinci eşi olan S.G. arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile K.G., belinden çıkardığı silahla S.G.'i öldürüp, kaçtı. Şüpheli suç aleti tabanca ile olay yerine 100 metre mesafedeki ağabeyinin evinde yakalandı. Tutuklanan K.G. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davada karar duruşması görüldü.

'KAÇMAYA BAŞLAYINCA PEŞİ SIRA ATEŞ ETTİM'

Duruşmada son savunmasını yapan K.G., annesinin vefatından 1,5 yıl sonra babasının S.G. ile evlendiğini söyledi. Daha sonra babasının cezaevine girdiği söyleyen sanık K.G., bu süreçten sonra S.G.'in kendilerine baskı yaptığını ileri sürdü. S.G.'in 400-500 dönüm olan arazilerinde ekim yapmalarına izin vermediğini, kendisine ve 6 kardeşine hakaretler yağdırdığını öne süren sanık K.G., olay günü de arazi meselesi nedeniyle maktulün yanına gittiğini belirtti. Konuşmak için gittiğini ancak yine hakarete uğradığını iddia eden sanık Gönen, belinde çıkardığını tabancayı maktule doğrulttuğunu söyledi. Gönen, "S.G. kaçmaya başlayınca peşi sıra ateş ettim. Mermilerin isabet edip, etmediğinin farkında değilim. S.G. yere düşünce olay yerinden ayrıldım. Aktuzla Karakolu'nu arayarak 'Babamın eşini vurdum, ağabeyimin evine geçiyorum. Orada sizi bekliyorum' dedim. Amacım S.G.'i vurmak değil, korkutmaktı" dedi.

2 SUÇTAN DA İNDİRİM

Savcı, K.G.'in 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ayrıca 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık K.G.'i 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 23 yıla indirdi. Bu ceza da sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri değerlendirilerek, 'takdiri indirim' (iyi hal indirimi) ile 19 yıl 2 ay hapis cezasına çevrildi. Heyet ayrıca sanığa 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan 1 yıl hapis cezası ve 30 gün adli para cezası verdi. Bu ceza da yine 'takdiri indirim' ile 10 ay hapis cezası ve 25 gün adli para cezasına çevrildi.

'MAHKEME, SANIĞA MÜKAFAT GİBİ BİR CEZA VERDİ'

S.G.'in ağabeyi Yılmaz Çelik, kararın mükafat gibi olduğunu belirterek, dosyayı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Çelik, "Kız kardeşim S.G., üvey oğlu tarafından sırtından silahla vurularak katledildi. Yerel mahkeme, sanığa mükafat gibi bir ceza verdi. Kız kardeşim bugün bizim için yeniden vurulmuştur. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz" dedi. (DHA)

DHA