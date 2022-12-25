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Arjantin'de yakalandılar, Türkiye'ye iade edilecekler

Arjantin'de yakalandılar, Türkiye'ye iade edilecekler
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Haklarında kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü lideri S.K. ve yöneticisi L.C.'nün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan S.K. ve L.C.'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.

Adalet Bakanlığınca, S.K. ve L.C. hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir." 

Etiketler interpol kırmızı bülten arjantin Türkiye iade
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