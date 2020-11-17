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  4. 17 Kasım 2020 21:17

Artvin'de feci kaza! 100 metre yükseklikten...

Artvin’de, kontrolden çıkıp, 100 metre yükseklikten şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Artvin'de feci kaza! 100 metre yükseklikten...
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Kaza, öğle saatlerinde, Artvin- Şavşat yolunun 46’ncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet C. yönetimindeki yaklaşık 150 ton akaryakıt yüklü 34 FK 401 plakalı tanker, kontrolden çıkarak, 100 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mehmet C., hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi. Tanker, vinçle devrildiği yerden kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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