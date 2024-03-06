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Aydın'da halk otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Aydın'da halk otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Aydın'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yolunda meydana geldi. Efeler-Adnan Menderes Üniversitesi arasında yolcu taşıyan Süleyman Akbulut idaresindeki şehir içi halk otobüsü virajda kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan 2'si ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Aydın'da halk otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

DHA

Etiketler Aydın halk otobüsü trafik kazası
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