''Babamı vurmayın'' diyen çocuğu vurdular

Denizli'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuğun ağır yaralanan babasını kurtarmak isterken vurulduğu ortaya çıktı.

Olay, 17 Haziran'da Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesi ve oto-galerisi işleten E.G. (35) ile oğlu M.G., caddede yürürken yanlarına yaklaşan araçtan inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Baba-oğul, tabancadan çıkan kurşunlarla vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından E.G., Denizli Devlet Hastanesi'ne, oğlu M.G. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğul E.G., doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Baba E.G.'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

SALDIRIYI YAPAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, saldırıyı yapıp, otomobille kaçan kişinin M.K. olduğunu belirledi. Olay anında M.K.'nin yanında İ.D.'ın bulunduğu tespit edildi. M.K. aranırken, İ.D. 2 gün sonra polise teslim oldu. İ.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"YOLDA KARŞILAŞIP, BİRBİRLERİNE SİLAH ÇEKTİLER"

İ.D., polisteki ifadesinde, olay sırasında arkadaşı M.K.'nin yanında olduğunu belirtip, "M.K., bana eşinin kendisini E.G. ile aldattığını anlattı. Ara sokaklarda otomobille dolaşırken E.G. ile karşılaştık. Araçlar durdu ve E.G. ile M.K. göz göze geldi. M.K.'nin gözleri doldu ve aracının penceresinden tabancayı çıkarıp, E.G.'e doğrulttu. M.G. de kendi silahını çıkarıp, M.K.'ye doğrulttu. Bir anlık boşluğundan yararlanıp, M.K.'nin elindeki tabancayı aldım ve araçtan indim. Tabancayı E.G.'e doğrultmadan, 'Emrah silahını indir hem namussuzluk yapıyorsun hem de karşımıza dikiliyorsun' dedim. Bu sözleri söylerken, Emrah hala M.K.'ye silahını doğrultuyordu. Olayın daha çok büyümesini engellemek amacıyla M.K.'den aldığım tabancayla havaya 2 el ateş ettim. Bunun üzerine E.G. tabancasını indirdi. Tekrar kullandığımız otomobilin sol koltuğuna oturdum. E.G. ise elinde silahla bekledi ve geri çekilmedi. M.K.'ye 'Buradan gidelim' dedim ancak bir anda elimdeki tabancayı alıp, otomobilden aşağı inip, E.G.'e doğrultup, ayaklarına doğru 2 el ateş etti" dedi.

"BAŞINA DEFALARCA KEZ TABANCANIN KABZASIYLA VURDU"

İ.D., ifadesinde bu sırada E.G.'in oğlu M.G.'in araya girip, 'Babamı vurmayın' dediğini de belirtip, şöyle devam etti:

"O esnada M.K.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, M.G.'e isabet edince yere düştü. Çocuk yere düştükten sonra M.K., E.G.'e art arda ateş etti. Mermi bitince M.K.'nin elindeki tabanca yere düştü. M.K., tabancayı yerden alıp, yanına gittiği yerdeki E.G.'in başına defalarca kez kabzasıyla vurdu. Olayın ardından M.K. otomobile bindi, olay yerinden uzaklaştık."

DHA