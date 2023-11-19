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Balıkesir'de deprem! Çevre illerden de hissedildi

Balıkesir'de deprem! Çevre illerden de hissedildi
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre, saat 22.44'de meydana gelen depremin derinliği 6.92 km olarak belirtildi.

Etiketler balıkesir deprem deprem oldu balıkesir'de deprem
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