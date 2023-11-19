Balıkesir'de deprem! Çevre illerden de hissedildi
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre, saat 22.44'de meydana gelen depremin derinliği 6.92 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 19, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Bigadiç (Balıkesir)
Tarih:2023-11-19
Saat:22:44:13 TSİ
Enlem:39.391 N
Boylam:28.252 E
Derinlik:6.92 km
Detay:https://t.co/mx2pMVXRC4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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