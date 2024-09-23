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Baraj gölünde facia:5 kişi boğuldu

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Hatay’da yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü’ne giren 5 kişi suda kayboldu. İhbarla olay yerine giden ekipler 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde isimleri öğrenilemeyen 5 arkadaş yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü’ne girdi.

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan 5 kişi, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada suda kaybolanlardan 5 kişinin cansız bedenini bulundu.

Kıyıya çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen 5 kişinin cansız bedenleri olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. 

DHA

Etiketler hatay suriyeliler Suriyeli boğuldular baraj gölü
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