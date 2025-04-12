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Başkent'te yangın paniği

Başkent'te yangın paniği
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangına müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

İHA

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Etiketler ankara başkent yangın apartman
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