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  4. 25 Aralık 2020 20:36

Bayrampaşa'da korkunç anlar! Otobüs bir anda yanmaya başladı

İstanbul Bayrampaşa'da yol kenarında park halindeki otobüsün henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yanmaya başlaması çevrede büyük panik yarattı.

Bayrampaşa'da korkunç anlar! Otobüs bir anda yanmaya başladı
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Olay, saat 18.00 sıralarında Paşa Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 300 metre mesafede yol kenarında yaşandı. Park halinde olan 34 NZ 5360 plakalı otobüs bir anda yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. 5 aydır bulunduğu yerde park halinde olduğu öğrenilen otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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