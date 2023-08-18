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Beton mikseri pikapla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Beton mikseri pikapla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde beton mikseri pikapla çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Afşin ilçesi asri mezarlık yolunda meydana geldi. E.Y.'nin (43) kullandığı 46 D ... plakalı beton mikseri, aynı firmaya ait M.K.'nın (38) kullandığı işçileri taşıyan pikapla kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada pikapta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar A.A. (28), M.Ö. (37), A.K. (58), H.K. (18) ve Ö.Y. (47) kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralılardan M.K. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne, A.Ö. (19) ise Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Etiketler beton beton mikseri çarpışma
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