Beton mikseri pikapla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde beton mikseri pikapla çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Afşin ilçesi asri mezarlık yolunda meydana geldi. E.Y.'nin (43) kullandığı 46 D ... plakalı beton mikseri, aynı firmaya ait M.K.'nın (38) kullandığı işçileri taşıyan pikapla kafa kafaya çarpıştı.
7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada pikapta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar A.A. (28), M.Ö. (37), A.K. (58), H.K. (18) ve Ö.Y. (47) kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralılardan M.K. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne, A.Ö. (19) ise Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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