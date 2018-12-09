Beyoğlu'nda alkollü sürücü dehşet saçtı: Yaralılar var

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, park halindeki minibüse çarparak ters istikamete döndü. Kazada bulvara araçlarını park eden 2 minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü yaralandı.



Kaza, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim’den Şişhane istikametine seyir halinde olan 34 KN 2369 plakalı otomobilin sürücüsü Nurullah A., bulvar üzerinde seyrettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce park halindeki bir minibüse yandan çarptı ardından da minibüsü ön tarafında bekleyen şoförlerin üzerine savruldu. Kaza sonucu hava yastıkları da patlayan otomobilin içerisindeki sürücü Nurullah A. ve aracın savrulduğu esnada çarptığı 2 minibüs şoförü yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.







Kaza sonrası sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise trafik çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına çekildi.







“Minibüse vurdu ardından dönüp bize vurdu”

Kaza esnasında otomobilin çarptığı minibüsün önünde bulunan şoför Zübeyir Karataş, “Servis şoförleriyle burada oturuyorduk. Yukarıya bir baktık ki otomobil süratli bir şekilde bize doğru geliyor. Gelir gelmez bir sağ ve sol yaptı sonrada minibüse vurdu ardından dönüp bize vurdu. Yere düştük, sonrasını hatırlamıyorum. Yaralılardan 2’si gördüğüm kadarıyla ağırdı, onları da hastaneye kaldırdılar” dedi.

Kazayla ilgili yaralı sürücüye alkol testi yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 0.34 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutan polis, çalışma başlattı.