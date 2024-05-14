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  4. Bir ''engelli raporu'' çetesi daha çökertildi

Bir ''engelli raporu'' çetesi daha çökertildi

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Sivas'ta sahte engelli raporu düzenlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli sağlık kurulu raporlarının sahte olarak düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin, sahte engelli raporları ile emekli oldukları, engelli istihdamı kapsamında işe başladıkları, askerlik hizmetlerinden muaf oldukları, vergi indirimlerinden yararlandıkları, yaşlılık aylığı aldıkları, çeşitli sosyal yardımlardan yararlandıkları ve kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattıkları belirlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda sahte engelli raporu düzenleyen 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılırken, 10'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sivas'ta sahte engelli raporu düzenlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Sahte engelli raporlarını kullanarak kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı tespit edilen 170 şüphelinin ikamet ettikleri Sivas, Ankara, Amasya, Bursa, İstanbul, Samsun, Tokat, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Ordu, Yalova illeri olmak üzere toplam 12 şehirde adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

DHA

Etiketler Sivas sahte engelli raporu engelli raporu sahte rapor gözaltı
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