Bir eski sevgili cinayeti daha... Genç kadını af tüfeğiyle öldürdü
Kayseri'de 36 yaşındaki bir genç kadın eski sevgilisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru K. ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle Ebru K.’yı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ebru K., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ebru K.’nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis tarafından gözaltına alınan A.A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
DHA
