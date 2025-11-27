  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir eski sevgili cinayeti daha... Genç kadını af tüfeğiyle öldürdü!

Bir eski sevgili cinayeti daha... Genç kadını af tüfeğiyle öldürdü

Bir eski sevgili cinayeti daha... Genç kadını af tüfeğiyle öldürdü
Güncelleme:

Kayseri'de 36 yaşındaki bir genç kadın eski sevgilisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru K. ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle Ebru K.’yı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ebru K., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ebru K.’nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan A.A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler Av Tüfeği genç kadın kadın cinayeti eski sevgili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin CHP lideri Özel'e yaptığı İmralı teklifi ortaya çıktı AK Parti'nin CHP lideri Özel'e yaptığı İmralı teklifi ortaya çıktı Türkiye'nin 10 bin yıllık tarihi noktasında her şeyi değiştirecek keşif! Türkiye'nin 10 bin yıllık tarihi noktasında her şeyi değiştirecek keşif! Yine bir gıda zehirlenmesi... Genç kız hayatını kaybetti! Yine bir gıda zehirlenmesi... Genç kız hayatını kaybetti! Eşi olacak cani sokak ortasında bıçakla saldırdı, esnaf kadını ölmekten meyve kasalarıyla kurtardı! Eşi olacak cani sokak ortasında bıçakla saldırdı, esnaf kadını ölmekten meyve kasalarıyla kurtardı! Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Özdağ, bebek katili Öcalan'ın 5 aşamalı ''serbest bırakılma'' planını madde madde açıkladı! Özdağ, bebek katili Öcalan'ın 5 aşamalı ''serbest bırakılma'' planını madde madde açıkladı! Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu! Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu! Değişimiyle olay olan ünlü sanatçı da dolandırıcıların hedefi oldu: ''Hukuki süreç başlattım'' Değişimiyle olay olan ünlü sanatçı da dolandırıcıların hedefi oldu: ''Hukuki süreç başlattım'' Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek! Kar geliyor... Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek! Kar geliyor... Okullarda ara tatil iptal mi ediliyor ? Bakan Tekin'den dikkat çeken bir açıklama daha Okullarda ara tatil iptal mi ediliyor ? Bakan Tekin'den dikkat çeken bir açıklama daha
Çalışanların 2026 yılı yemek kartı ücreti zammı belli oldu Çalışanların 2026 yılı yemek kartı ücreti zammı belli oldu AK Partili, MHP'li ve DEM'li vekillerin Öcalan ile yaptıkları görüşme için tepki çeken karar! AK Partili, MHP'li ve DEM'li vekillerin Öcalan ile yaptıkları görüşme için tepki çeken karar! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ile Mbappe'nin gecesi! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ile Mbappe'nin gecesi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uydu... Güzel oyuncu Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçildi Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uydu... Güzel oyuncu Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçildi ''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Güzel oyuncunun köy hayatını görenler gözlerine inanamadı ''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Güzel oyuncunun köy hayatını görenler gözlerine inanamadı Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine gelecek indirim oranları değişti! Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine gelecek indirim oranları değişti! Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kayıpları arttı! Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kayıpları arttı! Türk tiyatrosunun duayeni, efsane ismin son hali herkesi üzdü... Türk tiyatrosunun duayeni, efsane ismin son hali herkesi üzdü...