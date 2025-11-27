Bir eski sevgili cinayeti daha... Genç kadını af tüfeğiyle öldürdü

AK Parti'nin CHP lideri Özel'e yaptığı İmralı teklifi ortaya çıktı

Türkiye'nin 10 bin yıllık tarihi noktasında her şeyi değiştirecek keşif!

Yine bir gıda zehirlenmesi... Genç kız hayatını kaybetti!

Eşi olacak cani sokak ortasında bıçakla saldırdı, esnaf kadını ölmekten meyve kasalarıyla kurtardı!

Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu

Özdağ, bebek katili Öcalan'ın 5 aşamalı ''serbest bırakılma'' planını madde madde açıkladı!

Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu!

Değişimiyle olay olan ünlü sanatçı da dolandırıcıların hedefi oldu: ''Hukuki süreç başlattım''

Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek! Kar geliyor...

Okullarda ara tatil iptal mi ediliyor ? Bakan Tekin'den dikkat çeken bir açıklama daha

Çalışanların 2026 yılı yemek kartı ücreti zammı belli oldu

AK Partili, MHP'li ve DEM'li vekillerin Öcalan ile yaptıkları görüşme için tepki çeken karar!

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ile Mbappe'nin gecesi!

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uydu... Güzel oyuncu Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçildi

''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Güzel oyuncunun köy hayatını görenler gözlerine inanamadı

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine gelecek indirim oranları değişti!

Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kayıpları arttı!

Türk tiyatrosunun duayeni, efsane ismin son hali herkesi üzdü...