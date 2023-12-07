Bir fenomene daha ''müstehcenlik'' gözaltısı

Sosyal medyada bir fenomen daha ''müstehcenlik'' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni G.B. sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. G.B.'nin cinsel içerikli görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. G.B. "Müstehcenlik'' suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. G.B.'nin sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.

DHA