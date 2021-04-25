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  4. Bir ilginç olay... Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu

Bir ilginç olay... Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu

Kahramanmaraş'ta akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kişi üzerine giydiği çarşaf ile Ramazan davulcusunu korkuttu.

Üzerine beyaz çarşaf geçiren B.S., gece saatlerinde sokaklarda gezmeye başladı. B.S.'nin 'Hayalet' gibi sokaklarda gezmesi bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde duvarın arkasında saklanan B.S., ramazan davulcusu sokağa girince karşısına çıktı. Bir anda karşısına çıkan görüntüyle şaşkına dönen davulcu, elindeki davulu atarak kaçtı.

Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler üzerine polis de harekete geçti. Kısa sürede B.S.'yi bulup yakalayan ekipler, bu kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirledi. Polisler tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakılan B.S.'nin Mersin'de oturduğu ve Kahramanmaraş'ta bir akrabasının yanına geldiği öğrenildi.

Etiketler davulcu korkuttu çarşaf
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