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Bir ilimizde patlama sesi uyarısı

Bir ilimizde patlama sesi uyarısı
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Batman Valiliği'nce 10 Ekim'de yapılacak uçaksavar atışları öncesinde, çıkabilecek yüksek patlama sesine ilişkin uyarında bulunuldu.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nda 10 Ekim'de saat 10.00 ile 14.00 srasında uçaksavar atışları olacağı belirtilerek, çıkabilecek yüksek patlama sesi konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Batman 14.İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığı'nca 10 Ekim 2023 Salı günü saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 manevra mermi atışları olacaktır. Belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı yüksek patlama sesi olabileceğinden vatandaşlarımızın paniğe kapılmamaları önemle rica olunur" denildi. (DHA)

Etiketler batman valiliği batman valilik patlama sesi jet savaş uçağı
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