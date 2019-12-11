Bodyguard dayağı öldürdü !

Antalya'da alacak anlaşmazlığı yaşadığı Ertan K.'nin azmettirdiği ileri sürülen Ahmet K. ve Yusuf B. tarafından dövülen emlakçı Tevfik D. (49), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, 6 Aralık günü sabah saatlerinde meydana geldi. Emlakçılık yapan Tevfik D. ile Ertan K. arasında alacak anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ertan K., iddiaya göre Tevfik D.'i darbetmesi amacıyla bir eğlence merkezinde bodyguardlık yapan Ahmet K. ve Yusuf B. ile anlaştı.

Olay günü evinden çıkan Tevfik D.'nin arkasından yaklaşan K. ve B., başına sert cisimle vurup darbetti. Ağır yaralanan Tevfik D., ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ahmet K. ve Yusuf B. ile onları azmettirdiği öne sürülen Ertan K.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli, geçen cumartesi günü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede 5 gündür tedavisi süren Tevfik D., dün saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Tevfik D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Antalya'nın Serik ilçesine götürüldü.