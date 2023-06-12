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Boşandığı eşinin silikonlarını patlattı

Boşandığı eşinin silikonlarını patlattı
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İstanbul'da bir kişi "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" diyen eski eşinin silikonlarını patlattı.

İstanbul'da, boşanan 3 çocuk sahibi D.K. (42) ile E. K. (41) arasında yaşanan akılalmaz olay iddiaya göre şöyle gelişti.

D.K., evli olduğu dönemde daha güzel görünmesi için eşinin göğüslerine silikon taktırttı. D.K., bir süre sonra anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle 10 yıldır evli olduğu E. K.'den boşandı.

E. K. boşanmanın ardından kendisini arayan eski kocası D.K.'ya, "Benim sevgilim var. Artık beni aramayı bırak", "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" ifadelerinin yer aldığı mesajlar attı.

Bu ifadeler karşısında öfkelenen D.K., korkunç bir plan yaptı. Kağıthane'de 5 Haziran'da eski karısının yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başlayan D.K., işten dönen E. K.'yı ağzını kapatarak binaya soktu.

Elindeki delici bir cisimle E. K.'nın slikonlarını patlatan D.K. daha sonra kaçtı. 112 Acil Servisi'ni arayıp yardım isteyen E. K., hastanede tedavi altına alındı.

Silikonları çıkarılan E. K., taburcu olduktan sonra eski kocası hakkında şikayetçi oldu.

TAHRİK EDİCİ SÖZLER SÖYLEDİ

Gözaltına alınan D.K., eski eşinin göğüslerindeki silikonu patlattığını itiraf etti.

Eski eşinin kendisine "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" şeklinde tahrik edici mesajlar attığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Çocuklarının yalnız kalmaması için adli kontrol talebinde bulunan D.K., "Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kaynak)

Etiketler silikonlarını patlattı kadına şiddet erkek şiddeti eski eş
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