Bu otomobilden sağ çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dere yatağına düşen otomobil sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeden geçen Artvin- Erzurum kara yolunun 74'üncü kilometresinde meydana geldi. Artvin'den Erzurum istikametinde seyreden N.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp, takla atarak su bulunmayan dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen otomobilden kendi imkanıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilde hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA