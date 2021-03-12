Bursa'da korkunç kaza! Freni boşalan TIR önüne geleni biçti!

Bursa'nın Kestel ilçesinde fren boşalan TIR, önünde seyreden araçlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9'u ağır 21 kişi ise yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

TIR GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

VALİ CANPOLAT: TIR 15-20 ARACI EZDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.







DHA