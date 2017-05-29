Bursa'da oruç dayağı iddiası !

Bursa'da baba ile oğul, iddiaya göre oruç tutmadıkları iddiasıyla dayak yedi.

Bursa'nın Mudanya İlçesinde dün akşam saatlerinde deniz otobüsü ile İstanbul'a gitmek için kafeteryada bekleyen baba ile oğul, iddiaya göre oruç yüzünden adı öğrenilemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Arbede sırasında yumruk darbeleri alan baba ve oğul şikayetçi olmazken, olay bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.



Olay, dün Güzelyalı Mahallesi'ndeki deniz otobüsü terminali içindeki kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, kafeteryanın üstü açık bölümünde oturan baba oğlun yanına gelen 4 kişi neden oruç tutmuyorsunuz diyerek sataştı. Kavgaya dönen olay sırasında bir kişi, baba ve oğluna yumruk vurdu.



Kafeteryada çalışan bir görevli, "Dört kişi gelip kafeteryanın açık hava bölümünde oturan ve yemek yiyen baba ve oğlu ile 'neden oruç tutmuyorsunuz' diyerek tartıştı. Aralındaki restleşme, kavgaya dönüşünce, baba ve oğlu yumruk darbelerine hedef oldu. Bir kişinin burnu kanadı. Vatandaşlar bu kişilerden şikayetçi olmalarını istedi. Fakat dayak yiyen kişi, 'firma şikayetçi olsun' diyerek ayrıldılar. Ardından İstanbul'a döndüler" diye konuştu.



Kavga sonrası bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen görüntü sosyal medyada yayınlanırken, Mudanya'da polise olayla ilgili olarak kimsenin şikayetçi olarak başvurmadığı öğrenildi.