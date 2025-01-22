Camdan atlama kararını babasıyla görüntülü konuşurken vermiş

Cemal Enginyurt canlı yayında çılgına döndü: ''Beni de tutuklayın!''

Kartalkaya vicdansızlarına en güzel yanıtı o verdi!

Yargıtay'dan tüm kadın cinayetleri için emsal olacak karar

Kartalkaya'daki yangın faciası için tepki çeken yayın yasağı kaldırıldı!

Türkiye'nin en soğuk noktasındaki dev göl dondu!

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan mesaj var

Prof. Dr. Görür ve Prof. Dr. Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı!

İstanbul'da 1,5 yaşındaki bir kız çocuğu çöpe atıldı!

Afiyet olsun Türkiyem! Kırmızı et diye bakın ne yedirdiler!