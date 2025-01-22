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Camdan atlama kararını babasıyla görüntülü konuşurken vermiş

Camdan atlama kararını babasıyla görüntülü konuşurken vermiş
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 12’nci kattan atlayan genç kadının camdan atlama kararını babasıyla görüntülü konuşma sırasında verdiği ortaya çıktı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan Ş.Ş. (25), ağır yaralandı. Otelde garsonluk yapan Ş.Ş.’in yangın sırasında babası E.Ş.'i telefonla görüntülü aradığını ve aşağıya atlama kararını onunla konuşurken verdiği öğrenildi.

Bartın’da yaşayan Ş.Ş., 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün yangında 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı. Yangın sırasında personel katında kalan Ş.Ş., 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Ş.Ş.’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Ş.Ş.’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası E.Ş.’i görüntülü aradığı öğrenildi. Ş.Ş.’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı. (DHA)

DHA

Etiketler bolu kartalkaya orman yangını
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