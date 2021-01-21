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  4. 21 Ocak 2021 16:18

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu H.S.M. ve Ü.A.D.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 25 ecstasy, 25 gram Afyon sakızı ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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