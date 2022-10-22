Canlı yayında bomba Meral Akşener iddiası: ''Güçlü bir Bakan'dan duydum''

Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı bir programda Meral Akşener'le ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

Siyaset dünyası son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Seçimlere adım adım yaklaşırken yaşanan transfer ve istifalar kulislerde de yeni iddiaların konuşulmasına neden oldu.

Fox TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" programında, son gelişmeleri yorumlayan gazeteci Deniz Zeyrek, yeni kulis bilgileri verirken çarpıcı iddialarda da bulundu.

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞİN YOLLARINA BAKIYORLAR"

İYİ Parti'ye geçişlerin, Meral Akşener'in "Başbakan olacağım" sözleriyle bir ilgili olup olmadığına ilişkin soruya Zeyrek, "Çok sansasyonel gelebilir ama bence Sayın Cumhurbaşkanı bile artık parlamenter sisteme geçişin yollarına bakıyordur. Bakanlardan da var. Açık açık şunu söylüyorlar. Diyorlar ki; 'Şu anda parlamenter sistem olsaydı biz iktidarda kalır mıyız derdinde olmazdık. Birinci partiyiz ve hala iktidar biz olurduk.' diye konuşuyorlar ve zaten başlarına ne geldiyse de Başkanlık sistemine geçildikten sonra geldi." şeklinde yanıt verdi.

"GÜÇLÜ BİR BAKAN'DAN DUYDUM"

Daha sonra ise "Meral Akşener'in Başbakan olacağını söyleyen Bakan var mı?" şeklindeki soruya ise, "Duydum ben. Bakan'ın ismini vermem. Bütün Bakanlar etkilidir ama güçlü bir Bakan olduğunu söyleyebilirim. Bunlar konuşuluyor." cevabını verdi ve bunu bizzat kendisi duyduğunu öne sürdü.