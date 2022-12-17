Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı ? Karar verildi

Münevver Karabulut'u korkunç bir şekilde öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırarak çöpe atan Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği iddiasıyla mezarının açılması talebi savcılık tarafında reddedildi.

Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun, ölmediğini, kaçırıldığını öne süren baba Süreyya Karabulut suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, Cem Garipoğlu'ndan öldüğü gün alınan doku örnekleriyle babasının DNA örneklerinin karşılaştırmasını yaptırdı.

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede 10 Ekim 2014 günü Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi'nde ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu kararla Garipoğlu'nun mezarının açılmayacağı belirtildi.

8 YILDIR BU BENİM EN KORKUNÇ KABUSUM

Süreyya Karabulut "8 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi. Uyuyamıyorum. Cesedini bize göstermediler. Fotoğraflarını eşim ve avukatımız görmüş. Fotoğraf bir şey ifade etmiyor. Gözümle cesedini görsem belki ikna olurdum" diye içindeki dinmeyen şüpheyi anlatmıştı.

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