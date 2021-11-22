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Ceza kesilen genç, 1 saat sonra sokaktaki tabelaya asılı halde bulundu

Ceza kesilen genç, 1 saat sonra sokaktaki tabelaya asılı halde bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde, alkollü yakalanıp götürüldüğü polis merkezinde, hakkında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakılan otomobil sürücüsü sokakta asılı halde bulundu.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 00.45'te, 'Huzur-Güven' denetimleri kapsamında, Barış Caddesi'nde yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları otomobil sürücüsü Eren D'nin 1.50 promil alkollü olduğunu belirledi.

CEZA KESİLDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI
Ehliyetine el koyulan Eren D, Foça Polis Merkezi'ne götürüldü. Eren D. hakkında TCK'nın 179/3'üncü maddesini içeren 'alkollü araç kullanmak' suçundan adli işlem başlatılmak üzere tutanak tutulup, 1128 TL ceza kesildi. Eren D, yarım saat sonra da serbest bırakıldı.

TABELAYA ASILI OLARAK BULUNDU
Eren D, serbest bırakılmasından 1 saat sonra, 194 Sokak'ta tabelaya ip ile asılı olarak ölü bulundu. İntihar ettiği belirlenen Eren D'nin, ESKİ Elektronik Kartlı Sayaç Şubesi'nde çalıştığı ve Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda eğitimde olan ağabeyini ziyaret için kente geldiği öğrenildi. Polis, Eren D'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı. Eren D'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Etiketler sokak ceza tabela izmir foça
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