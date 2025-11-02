Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti

  1. Anasayfa
Bolu'da "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan bir hükümlü, açık görüşe eşiyle birlikte gelen 4 yaşındaki minik kızına saldırıp döverek hastanelik etti. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay, cuma günü Kuruçay mevkisinde bulunan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan Hakan K.’yi boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti.

Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp, duvara fırlattı. Küçük kız ağır yaralanırken, infaz koruma memurları Hakan K.’ye müdahale etti.

Çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tek kişilik hücreye konulan Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı. (DHA)

