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Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

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İstanbul Çekmeköy'de cezaevinden izinli çıkan B.E., husumetlisi olduğu eniştesi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Tuğba sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan B.E. (32) aralarında husumet olduğu öğrenilen eniştesi H.Ç.’nin (60) Çekmeköy’deki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen sebepten dolayı daire önünde tartışma çıktı. H.Ç., E.’ye daire önünde tabanca ile ateş ederek yaraladı. E., vücuduna aldığı kurşun yaraları sebebiyle apartman içerisinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri olay yerinde E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken H.Ç.’in olay yerinden kaçarak firar ettiği belirlendi. Emniyet, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Apartman sakini bir vatandaş, "Gece kurşun sesi geldi, polisi aradık. Herhangi bir bilgimiz yok" dedi.

İHA

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Etiketler çekmeköy cezaevi izin cinayet
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