  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Cinayetin ardından yasak aşk çıktı
Güncelleme:

Bursa'da ormanda tabancayla vurularak öldürülen Recep A.'nın (31), gözaltına alınan arkadaşı Kadir I. (22) cinayeti itiraf etti. Kadir I.'nın, Recep A.'nın eşi S.A. ile ilişki yaşadığını ve bunu öğrenen A.'yı çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi’nde oturan Recep A., 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. Kamyonetine binip, giden A.'dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları önceki gün evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda, Recep A.'nın cesedini buldu. A.'nın cebinde 4 bin 500 TL para olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, Recep A.'nın başından ve vücudundan toplam 9 kurşun ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından jandarma, cinayet şüphelisi olarak A.'nın eşi S.A. ile arkadaşı Kadir I.'yı gözaltına aldı.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Recep A.’nın cenazesi, helallik için Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi’nde baba ocağına getirildi. A.’nın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Recep A., Çataltepe Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

EŞİ SUSTU, ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma Komutanlığı’nda Kadir I. ile S.A.’nın önce susma hakkını kullandığı, bir süre sonra Kadir I.’nın suçunu itiraf ettiği belirtildi. S.A. ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kadir I. bunu öğrenen Recep A. ile çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi.

DHA

Etiketler bursa cinayet yasak aşk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
YSK açıkladı: İllere göre milletvekili sayıları belirlendi
Ali Babacan'ın imzası sosyal medyayı salladı: ''Davutoğlu koluna vurmuş gibi''
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab yine mahkemelik oldu
Her yerdeler! Köyleri istila eden tırtıllar vatandaşın kabusu oldu
EYT yasası yürürlüğe girdi, EYT'lilerin ilk işi bu oldu
Şubat 2023 enflasyonu açıklandı.. İşte TÜFE ve ÜFE rakamları
İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gören ''hasar var ama yıkılmamış'' dedi ama korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı
Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?''
Akşener'den gece yarısı zirvesi sonrası ilk açıklama